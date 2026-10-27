Jordańskie siły powietrzne zaatakowały cele na południu Syrii po ataku na greckoprawosławny kościół w jordańskiej prowincji Karak, w którym zginęło dziewięć osób. Jak informuje Der Spiegel, jordańska armia nazwała operację odpowiedzią na atak, do którego doszło w piątek.

Uderzenia na południu Syrii

Jordańskie wojsko oświadczyło, że samoloty bojowe zniszczyły kilka pozycji „organizacji terrorystycznych”, które według armii były powiązane z napastnikami. Według wojska wśród członków tych grup są zabici i ranni.

Syryjska państwowa agencja Sana poinformowała, że uderzenia dotknęły południową prowincję Daraa. Według jej danych zginęło osiem osób, w tym troje dzieci i starszy mężczyzna. Informacje o ofiarach i zaatakowanych celach nie zostały niezależnie potwierdzone.

Zamknięcie przejścia granicznego

Rząd Syrii oświadczył, że Jordania nie koordynowała nalotów ze stroną syryjską. Według Sany syryjskie władze rozpoczęły dochodzenie w sprawie ataków i skontaktowały się z Jordanią, aby omówić sytuację. Damaszek podkreślił również potrzebę koordynacji środków bezpieczeństwa na obszarach przygranicznych.

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Syria ogłosiła wstrzymanie ruchu osób i towarów w obu kierunkach przez przejście graniczne Nasib, główne przejście między obu krajami. Jako powód podano „obecne okoliczności”.

Podczas ataku na kościół św. Jerzego w Hammoudi uzbrojeni mężczyźni zabili dziewięć osób uczestniczących w ceremonii żałobnej. W poniedziałek jordańskie służby bezpieczeństwa zatrzymały trzech podejrzanych. Według policji zabarykadowali się oni w opuszczonym domu i strzelali do funkcjonariuszy; wszyscy trzej zostali ranni i hospitalizowani.

Minister spraw wewnętrznych Jordanii Mazen al-Faraya oświadczył, że zatrzymani są obywatelami Jordanii i że nie ma danych o ich kontaktach ani współpracy z zagranicznymi grupami. Jednocześnie jordańska armia poinformowała o uderzeniach na pozycje grup, które wiąże z napastnikami.

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