Joost Luiten objął samodzielne prowadzenie w klasyfikacji DP World Tour Championship po pierwszej rundzie na polu Earth Course w kompleksie Jumeirah Golf Estates. Zakończył rundę z wynikiem 67 uderzeń, pięć poniżej par, i wyprzedza Duńczyka Jacoba Skova Olesena o jedno uderzenie.

Prowadzenie Luitena

Luiten, który był ostatnim zawodnikiem w stawce turnieju i zajmował 56. miejsce w klasyfikacji sezonu, niespodziewanie wyszedł na prowadzenie. Olesen przez pewien czas współdzielił pierwszą pozycję, ale zakończył dzień z wynikiem cztery poniżej par.

Rory McIlroy, Victor Perez, Gregorio De Leo, Freddy Schott i Francesco Laporta mają po trzy poniżej par i tracą do lidera dwa uderzenia. McIlroy rozpoczął turniej wynikiem 69 uderzeń, notując pięć birdie i dwa bogeye w wietrznych warunkach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Szanse McIlroya w Race to Dubai

Na ostatnim dołku par 5 McIlroy nie wykorzystał szansy na eagle'a, która pozwoliłaby mu wyprzedzić Eugenio Chacarrę w prognozowanej klasyfikacji Race to Dubai. Aby zachować szansę na wyprzedzenie Chacarry w klasyfikacji sezonu i zdobycie ósmego, wyrównującego rekord tytułu Race to Dubai, McIlroy musi zająć co najmniej czwarte miejsce.

Lider sezonu Chacarra rozpoczął zawody rundą 72 uderzeń, na poziomie par, jak informuje Sky Sports News.

Czytaj nas na