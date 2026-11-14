Podczas roadshow w USA księga popytu na warte 64 mld dolarów pierwsze publiczne oferowanie akcji Anthropic została do końca czwartku sześciokrotnie nadsubskrybowana. Poinformował o tym, powołując się na dobrze poinformowane źródła, Channel NewsAsia, który opublikował materiał Reutersa.

Według jednego ze źródeł pod koniec pierwszego dnia roadshow, we wtorek, wolumen zleceń był około dwukrotnie większy niż liczba dostępnych akcji. Inne źródło podało, że do końca czwartku księga popytu została sześciokrotnie nadsubskrybowana. Roadshow ma potrwać do przyszłej środy, gdy spółka z branży sztucznej inteligencji ma, jak oczekiwano, ustalić cenę emisyjną.

Anthropic i jego banki organizują spotkania z potencjalnymi inwestorami w Nowym Jorku, Bostonie i San Francisco. Według dwóch źródeł zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych IPO Anthropic przewyższało poziom z pierwszych dni roadshow SpaceX. Reuters informował wcześniej, że IPO SpaceX było dwukrotnie nadsubskrybowane pod koniec drugiego dnia prezentacji.

Popyt na dużą ofertę

Bankierzy i inwestorzy określili wczesny popyt jako znaczący, biorąc pod uwagę skalę oferty. Jednocześnie w przypadku wielu oczekiwanych IPO jednocyfrowy wskaźnik nadsubskrypcji uznaje się za umiarkowany. Źródła oczekują znacznego wzrostu księgi popytu w trakcie roadshow, lecz zastrzegają, że parametry oferty i popyt na akcje mogą się zmienić. Anthropic odmówił komentarza.

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Pytania dotyczące wyceny

Inwestorzy oceniają, czy Anthropic zdoła utrzymać przewagę w rozwoju zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji w obliczu konkurencji, w tym ze strony Google należącego do Alphabet. Rozważają również, czy chatbot Claude utrzyma pozycję lidera nie tylko w programowaniu, lecz także na szerszym rynku pracowników umysłowych.

Według dwóch źródeł banki szacują prognozowane przychody Anthropic w 2028 roku na około 270–280 mld dolarów i wykorzystują ten wskaźnik w modelach wyceny. Niektóre prognozy analityków zakładają przychody na poziomie 52–53 mld dolarów w 2026 roku oraz 135–137 mld dolarów w 2027 roku. Jednocześnie jeden inwestor, który analizował IPO, ale nie złożył zlecenia, prognozuje wynik na 2028 rok o około 30% niższy od szacunków analityków.

Niektórzy inwestorzy wyrazili również ostrożność z powodu ograniczonych odpowiedzi spółki na część pytań podczas roadshow. Według jednego z uczestników podczas jednej z grupowych prezentacji nie było telekonferencji, która umożliwiłaby inwestorom instytucjonalnym zadawanie pytań. Morgan Stanley odmówił komentarza, a Goldman Sachs nie odpowiedział na zapytanie Reutersa.

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