W Lagos w Nigerii prezes Dangote Industries Aliko Dangote oświadczył, że pierwsza oferta publiczna akcji rafinerii Dangote nie osiągnęła celu pozyskania 10 milionów inwestorów detalicznych. Informuje o tym The Rio Times, powołując się na jego wystąpienie podczas 25. dorocznej konferencji WIMBIZ.

Według Dangote celu nie udało się osiągnąć z powodu ograniczonego czasu trwania oferty oraz niewystarczającej wiedzy ludzi o sposobie nabywania akcji. Zaznaczył również, że ostateczna liczba inwestorów nie została jeszcze ustalona, jednak jego zdaniem zbliżyła się do planowanego poziomu.

Warunki oferty

W ramach oferty nazwanej The People’s IPO inwestorom zaoferowano 4,1 miliarda akcji zwykłych po 525 nigeryjskich nair za sztukę. Minimalny zapis wynosił 10 akcji, czyli 5 250 nair. Przy pełnym objęciu wartość pakietu akcji miała osiągnąć około 2,15 biliona nair, czyli około 1,6 miliarda dolarów amerykańskich.

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Oferta rozpoczęła się 14 września 2026 roku. Nigeryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdziła przedłużenie terminu jej zakończenia do 27 października.

Przydział akcji

Według stanu na 8 listopada spółka nie opublikowała oficjalnej liczby uczestników IPO ani ostatecznych wyników przydziału akcji. Nie potwierdzono również daty tego przydziału. Wcześniej jako orientacyjną datę wskazywano 10 listopada, jednak ani spółka, ani regulator jej nie potwierdzili.

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