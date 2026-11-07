Państwowy Instytut Ubezpieczeń Społecznych Paragwaju (IPS) oświadczył, że będzie wypłacał emerytury w ustalonych terminach po rozpoczęciu procedury naprawczej wobec Ueno Bank. Około 32 tys. emerytów otrzymywało wypłaty za pośrednictwem tego banku, a IPS rozpoczął zakładanie dla nich rachunków w innej instytucji finansowej.

Jak informuje The Rio Times, 3 listopada 2026 roku Bank Centralny Paragwaju ogłosił rozpoczęcie procedury naprawczej wobec Ueno Bank. Regulator wyjaśnił to tym, że wskaźnik wypłacalności banku spadł poniżej połowy ustalonego minimum. Bank obsługiwał prawie 3 mln klientów, a środki deponentów zostały zamrożone po przejęciu instytucji pod kontrolę banku centralnego.

Zapewnienia IPS

Pełniąca obowiązki prezydentki IPS Mirta Arias oświadczyła, że instytut wypełni swoje zobowiązania w określonych terminach. Według niej IPS utworzył grupy techniczne i prawne w celu ochrony własnych środków. Arias nazwała również instytut uprzywilejowanym wierzycielem, czyli takim, który liczy na pierwszeństwo swoich roszczeń przed wieloma innymi.

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Menedżerka finansowa IPS Gladys Vera poinformowała, że wypłaty emerytur są finansowane ze składek pracowników i pracodawców oraz nie zależą od inwestycji finansowych instytutu.

Przeniesienie rachunków

IPS nie wskazał jeszcze banku, do którego zostaną przeniesione rachunki 32 tys. emerytów, ale obiecał podać szczegóły w najbliższych dniach. Wypłata dodatkowego rocznego świadczenia dla emerytów, znanego w Paragwaju jako aguinaldo, ma rozpocząć się 17 listopada 2026 roku. Instytut zaznaczył, że środki te są zabezpieczone odsetkami i dochodami, które zostały już zarezerwowane.

6 listopada Senat Paragwaju usunął ze stanowiska prezydenta Santiago Peñę. Wiceprezydent Pedro Alliana złożył przysięgę jako głowa państwa.

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