„Ipswich” zremisował 2:2 z „Aston Villą” w meczu Premier League na stadionie Portman Road. Gospodarze dwukrotnie przegrywali, ale za każdym razem doprowadzali do remisu. Jak informuje Sky Sports, mecz obejrzało 29 158 widzów.

Gole w pierwszej połowie

„Aston Villa” otworzyła wynik w 16. minucie. Alisson wykorzystał podanie Johana Manzambiego i wyprowadził gości na prowadzenie. Wcześniej Boubacar Kamara nie wykorzystał okazji do zdobycia bramki. Już w 18. minucie Emersonn wyrównał, znajdując miejsce w polu karnym rywali.

W 27. minucie drużyna z Birmingham ponownie objęła prowadzenie. Joao Gomes strzelił gola po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, wykonując akrobatyczne uderzenie.

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Drugi comeback gospodarzy

„Ipswich” po raz drugi przywrócił równowagę w 56. minucie. Leif Davis głową wykończył akcję rozwiniętą lewą flanką przez Julio Enciso.

Dla „Aston Villi” był to ósmy z rzędu mecz Premier League bez porażki — najdłuższa obecnie seria bez porażki w rozgrywkach. Jednocześnie zespół zremisował czwarty mecz z rzędu. „Ipswich” nie może wygrać w lidze od sześciu spotkań; dłuższą obecną serię bez zwycięstwa ma tylko „Manchester United” — 10 meczów.

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