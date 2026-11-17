OilPrice informuje, że Irak i amerykański koncern naftowo-gazowy Chevron uzgodniły warunki handlowe umowy dotyczącej rozwoju złoża naftowego Zachodnia Kurna-2 na południu kraju. Strony spodziewają się formalnego podpisania dokumentu do 31 grudnia 2026 roku, przed zakończeniem wyłącznego okresu negocjacyjnego Chevronu, który trwa do lutego 2027 roku.

Według publikacji porozumienie osiągnięto po spotkaniu irackiego ministra ropy Basima Mohammeda Khudaira al-Abadiego z wiceprezesem Chevronu ds. rozwoju biznesu Joe Cookiem.

Negocjacje w sprawie Nasirijji wyodrębniono

Źródło OilPrice współpracujące z irackim Ministerstwem Ropy oświadczyło, że iracki wicepremier ds. energetyki Mohsen al-Mandalawi podczas listopadowej wizyty delegacji Chevronu polecił przyspieszyć negocjacje dotyczące Zachodniej Kurny-2. Strony zdecydowały, że nie będą łączyć tej umowy z odrębnymi negocjacjami w sprawie rozwoju złoża naftowego Nasirijja, które będą kontynuowane w wolniejszym tempie.

We wrześniu irackie Ministerstwo Ropy zawarło z Chevronem kontrakt na konsultacje techniczne dla państwowej Basra Oil Company dotyczące wybranych aspektów złoża. Według OilPrice Basra Oil Company zarządza Zachodnią Kurną-2 od faktycznego wyjścia rosyjskiego Łukoilu z projektu w listopadzie 2025 roku.

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Zasoby i możliwe wydobycie

Złoże znajduje się około 65 kilometrów na północny zachód od Basry i ma około 14 mld baryłek zasobów ropy. W okresie rozwoju przez Łukoil stabilnie wydobywano tam około 400 tys. baryłek dziennie, co stanowiło wówczas około 9% całkowitego wydobycia ropy w Iraku.

Źródło OilPrice twierdzi, że roboczy cel irackiego Ministerstwa Ropy dotyczący szczytowego wydobycia na Zachodniej Kurnie-2 wynosi 800 tys. baryłek dziennie. Wcześniejszy kontrakt Łukoilu przewidywał szczytowy poziom 1,2 mln baryłek dziennie po obniżeniu początkowego celu wynoszącego 1,8 mln baryłek.

Publikacja wiąże przyspieszenie ustaleń z potrzebą Bagdadu zwiększenia dochodów z ropy, pozyskania technologicznych i finansowych możliwości Chevronu, a także uzyskania wsparcia USA.

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