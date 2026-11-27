Władze Iraku nakazały przekazanie pod kontrolę federalną eksportu ropy z Regionu Kurdystanu, przejść granicznych oraz pól naftowych chronionych przez siły kurdyjskie. Informuje o tym OilPrice.

Kontrola nad eksportem i granicami

Według publikacji zarządzenie premiera Alego az-Za'idiego z 24 listopada przewiduje przekazanie wszystkich punktów granicznych w Kurdystanie Federalnemu Urzędowi Portów Granicznych. Regionalny Rząd Kurdystanu nie będzie mógł zatwierdzać eksportu ropy poza procedurami federalnego ministerstwa ropy.

Ministerstwo ma również przejąć kontrolę nad złożami w Kirkuku, Niniwie, Salah ad-Dinie i Dijali, które są chronione przez siły kurdyjskie. W materiale zaznaczono, że do tej listy prawdopodobnie należy także złoże Chormala.

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Orzeczenie sądu i reakcja partii kurdyjskich

Federalny Sąd Najwyższy Iraku, po rozpatrzeniu wniosku az-Za'idiego, orzekł, że kwestie granic, ceł i kontroli nad eksportem ropy należą do kompetencji władz federalnych. Sąd ograniczył również uprawnienia administracji regionalnej do terytorium, które kontrolowała na dzień 19 marca 2003 roku.

26 listopada federalne siły graniczne zamknęły dwa przejścia na granicach z Syrią i Iranem, którymi zarządzał rząd Kurdystanu. Demokratyczna Partia Kurdystanu i Patriotyczna Unia Kurdystanu wspólnie nazwały te działania czerwoną linią. Przywódcy Iraku uzgodnili rozpoczęcie dialogu narodowego 1 grudnia, a 14 grudnia sąd ma rozpatrzyć pozew w sprawie uznania rządu Masrura Barzaniego za tymczasowy.

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