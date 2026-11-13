Irak zawarł kontrakty na zakup nowoczesnych systemów obrony powietrznej i oczekuje, że wkrótce otrzyma pierwsze partie. Poinformował o tym dowódca obrony powietrznej kraju, generał porucznik Muhannad Ghalib al-Asadi, donosi The National.

Według al-Asadiego zakupy są częścią trzyetapowej strategii rozwoju irackiej obrony powietrznej, która zakłada wykrywanie i przechwytywanie zagrożeń z powietrza. Zaznaczył, że delegacje techniczne sprawdziły i przetestowały kilka nowoczesnych systemów obrony powietrznej oraz rodzajów uzbrojenia przed podjęciem decyzji o zakupie.

Szkolenie wojskowych

Dowódca nie podał ani typów zamówionych systemów, ani państw dostawców. Poinformował, że część kontraktów została już sfinansowana, a niektóre z zakontraktowanych systemów, jak stwierdził, wykazały wysoką skuteczność w trwającym konflikcie regionalnym.

Irak już zaczął wysyłać wojskowych do krajów producentów na szkolenia z obsługi nowego sprzętu. Al-Asadi podkreślił, że po zakupie sprzętu nie można od razu rozmieścić: wymaga to infrastruktury, szkolenia personelu i przygotowania operacyjnego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ochrona infrastruktury energetycznej

Irak dąży do usunięcia wieloletnich luk w kontroli i ochronie swojej przestrzeni powietrznej. Potrzeba ta nasiliła się po zakończeniu pod koniec września misji międzynarodowej koalicji pod przewodnictwem USA przeciwko ugrupowaniu Państwo Islamskie, która wycofała z kraju żołnierzy i sprzęt, w tym środki obrony powietrznej.

Al-Asadi poinformował również, że dowództwo obrony powietrznej otrzymało zgodę na przeprowadzenie w przyszłym tygodniu taktycznych ćwiczeń z użyciem ostrej amunicji. Wojskowi będą ćwiczyć przechwytywanie samolotów naruszających iracką przestrzeń powietrzną oraz zwalczanie dronów uderzeniowych za pomocą dostępnej artylerii.

Kwestia ochrony obiektów energetycznych stała się szczególnie pilna po ataku na pole gazowe Khor Mor w Kurdystanie. Spowodował on pożar i wstrzymanie dostaw gazu do kilku elektrowni, co ograniczyło dostawy energii elektrycznej na obszarach zarządzanych przez Regionalny Rząd Kurdystanu.

Czytaj nas na