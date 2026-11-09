Irak planuje zwiększyć wydobycie ropy do 7 mln baryłek dziennie do 2030 roku i do 10 mln baryłek dziennie do 2032 roku. Premier Iraku Ali al-Zaidi oświadczył to w Bagdadzie podczas rozmowy z premierem Regionu Kurdystanu Masrourem Barzanim, informuje The National.

Według al-Zaidiego około 1 mln baryłek dziennie z planowanego wolumenu ma zapewnić Region Kurdystanu. Oświadczył, że zwiększenie wydobycia pozytywnie wpłynie na rozwój i gospodarkę całego kraju.

Negocjacje z OPEC

Iracki minister ropy Basim Mohammed Khudair poinformował państwową agencję INA, że Bagdad prowadzi negocjacje z OPEC w sprawie podwyższenia kwoty eksportowej. Według niego kraj dąży do zwiększenia wydobycia, aby pozyskać środki na projekty infrastrukturalne i programy rządowe.

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Kwota produkcyjna OPEC dla Iraku wynosi 4,431 mln baryłek dziennie. Przed rozpoczęciem wojny z Iranem kraj wydobywał około 4,4 mln baryłek dziennie. Dochody z ropy zazwyczaj zapewniają około 90% wpływów do budżetu państwa.

Eksport i nowe trasy

W październiku eksport irackiej ropy wyniósł około 3,4 mln baryłek dziennie. Wcześniej dostawy gwałtownie spadły z powodu zakłóceń w Cieśninie Ormuz: eksport zmniejszył się z 3,36 mln baryłek dziennie w lutym do 131 tys. baryłek dziennie w kwietniu. Miesięczne dochody Iraku z ropy przed spadkiem eksportu wynosiły około 7 mld dolarów.

Aby zrealizować swoje plany, Bagdad dąży do sfinalizowania wielomiliardowych umów naftowo-gazowych, głównie z amerykańskimi firmami Chevron, HKN Energy i Halliburton. Irak rozważa również nowe trasy eksportu rurociągami do syryjskiego portu Banijas, jordańskiej Akaby i tureckiego Ceyhanu, aby zmniejszyć zależność od Cieśniny Ormuz.

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