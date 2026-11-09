Irak zawarł ze Stanami Zjednoczonymi porozumienie przewidujące transport irackiej ropy korytarzem wzdłuż wybrzeża Omanu, które ma pomóc zwiększyć eksport. Informuje o tym OilPrice, powołując się na Reuters.

Straty z powodu zakłóceń eksportu

Minister spraw zagranicznych Iraku powiedział w rozmowie z Al Jazeerą, że kraj stracił około 60 mld dolarów z powodu związanych z wojną zakłóceń w eksporcie ropy naftowej. Irak jest drugim po Arabii Saudyjskiej eksporterem ropy w OPEC i niemal całkowicie zależy od Cieśniny Ormuz w dostawach surowca na światowe rynki.

Według publikacji, po rozpoczęciu przez USA i Izrael uderzeń na Iran pod koniec lutego wydobycie na południowych złożach Iraku w pierwszych miesiącach spadło o 70% — do 1,3 mln baryłek dziennie. Powodem były ograniczone możliwości magazynowania ropy oraz niemożność jej eksportu przez zablokowaną Cieśninę Ormuz.

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Wznowienie dostaw

W październiku Irak eksportował średnio około 3,4 mln baryłek ropy dziennie, co niemal odpowiada przedwojennemu poziomowi 3,3–3,5 mln baryłek. We wrześniu wskaźnik ten wyniósł 2,65 mln baryłek dziennie.

Iracki minister ropy Bassem Mohammed Khudair poinformował, że kraj eksportuje surowiec trzema trasami: przez Cieśninę Ormuz, Ceyhan oraz cysternami przez Syrię. Rząd inwestuje również w nowe rurociągi i terminale eksportowe na wybrzeżu Iraku oraz dąży do zwiększenia eksportu do 5 mln baryłek dziennie.

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