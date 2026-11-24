Irak odmówił przyjęcia oceny OPEC+, zgodnie z którą kraj jest w stanie stale wydobywać mniej niż 5 mln baryłek ropy dziennie. Bagdad nalega, aby organizacja uznała jego moce wydobywcze na poziomie około 6 mln baryłek dziennie, informuje OilPrice.

Kwestia kwot na 2027 rok

Zgodnie z obowiązującym porozumieniem OPEC+ limit wydobycia dla Iraku wynosi 4,431 mln baryłek dziennie. Uznanie wyższych mocy wydobywczych może wzmocnić pozycję Bagdadu w sprawie większej kwoty. Na najbliższym niedzielnym spotkaniu grupy oczekuje się dyskusji na temat docelowych poziomów wydobycia na 2027 rok.

Przed ustaleniem dozwolonych wolumenów wydobycia OPEC+ zaangażowała zewnętrznych konsultantów do oceny możliwości produkcyjnych państw członkowskich. Zwiększenie kwoty Iraku oznaczałoby albo dodatkową podaż ropy na rynku, albo zmniejszenie dozwolonego wydobycia dla innych członków grupy.

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Rozbieżności w danych o wydobyciu

Na początku tego miesiąca iracki minister ropy Basim Mohammed Khudair oświadczył, że kraj wydobywa już ponad 5 mln baryłek dziennie. Twierdził również, że Irak przestrzega wymogów OPEC+, ponieważ jego eksport mieści się w dopuszczalnych granicach. Jednocześnie ograniczenia OPEC+ dotyczą wydobycia, a nie eksportu, a ropa przeznaczona na konsumpcję krajową nie jest wyłączona z kwoty.

W listopadowym raporcie OPEC wskazano, że Bagdad zgłosił wydobycie w październiku na poziomie 4,888 mln baryłek dziennie. Niezależne źródła OPEC oszacowały ten wskaźnik na 4,491 mln baryłek dziennie. Różnica między szacunkami wynosi niemal 400 tys. baryłek dziennie, a nawet niższa ocena przekracza ustalony dla Iraku limit o około 60 tys. baryłek.

Ocena Międzynarodowej Agencji Energetycznej

Międzynarodowa Agencja Energetyczna ocenia trwałe moce wydobywcze Iraku na 4,87 mln baryłek dziennie, co jest znacznie poniżej deklarowanego przez Bagdad poziomu 6 mln baryłek. Wcześniej w tym roku Irak zagroził wystąpieniem z OPEC w przypadku niezadowalającego podziału kwot, lecz później wycofał to ostrzeżenie.

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