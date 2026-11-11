Irak wznowił działalność przejścia granicznego Al-Shib na granicy z Iranem, które było zamknięte od 21 października. Jednocześnie władze kraju zdecydowały o tymczasowym zamknięciu przejścia Mandali w prowincji Dijala od piątku, informuje Asharq Al-Awsat.

Procedury techniczne na granicy

Szef irackiego Urzędu Portów Granicznych Omar al-Waeli oświadczył, że Al-Shib wznowił działalność po przeprowadzeniu niezbędnych procedur technicznych. Zamknięcie Mandali ma również umożliwić wykonanie odpowiednich prac technicznych.

Decyzje te podjęto po tym, jak iracki minister spraw zagranicznych Fuad Hussein poinformował wcześniej o oficjalnym wniosku Departamentu Skarbu USA skierowanym do Bagdadu. Jak przekazał, amerykański resort poprosił o zamknięcie wszystkich przejść granicznych z Iranem z wyjątkiem dwóch.

Mediacja między Teheranem a Waszyngtonem

Hussein potwierdził również, że tajna wizyta premiera Iraku Alego al-Zaidiego w Teheranie była próbą zbliżenia stanowisk Iranu i USA. Na marginesie Paryskiego Forum Pokoju powiedział Irackiej Agencji Informacyjnej, że Bagdad dąży do zmniejszenia napięć z powodu gospodarczych skutków zamknięcia Cieśniny Ormuz oraz strat wynikających z wojny USA przeciwko Iranowi.

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Według nienazwanego wysokiego rangą przedstawiciela irackiego rządu al-Zaidi przekazał Teheranowi amerykańską wiadomość z możliwym formatem rozwiązania konfliktu. Strona irańska, według rozmówcy publikacji, poprosiła o dodatkowy czas na odpowiedź. Agencja Fars poinformowała, że iracki premier spędził w Teheranie kilka godzin w ubiegły piątek i spotkał się z przewodniczącym irańskiego parlamentu Mohammadem Bagherem Ghalibafem, który stoi na czele delegacji negocjacyjnej kraju.

Ograniczenia dla irańskich samolotów

Irańska Federacja Piłkarska 11 listopada oświadczyła, że Irak nie zezwolił na lądowanie na lotnisku w Basrze bezpośredniego lotu z reprezentacją Iranu. Zespół miał wziąć udział w turnieju towarzyskim z udziałem reprezentacji Iraku, Libanu i Palestyny, dlatego udał się do irańskiego Abadanu, skąd miał dotrzeć do Basry samochodem.

Przedstawiciel irackiego Ministerstwa Transportu powiedział publikacji, że irańskie samoloty mogą lądować wyłącznie na lotnisku w Nadżafie. Dodał, że zakaz lądowania irańskich samolotów na innych lotniskach Iraku pozostaje w mocy, aby uniknąć sankcji Departamentu Skarbu USA.

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