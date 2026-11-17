Irak wznowił eksport ropy naftowej do Turcji rurociągiem Kirkuk–Ceyhan. Początkowy wolumen przesyłu wynosi 120 tys. baryłek dziennie, informuje The National, powołując się na państwową Iracką Agencję Informacyjną.

Plan zwiększenia wolumenów

Iracki minister ropy Bassem Khudair oświadczył, że wolumen przesyłu 960-kilometrowym rurociągiem będzie stopniowo zwiększany do 500 tys. baryłek dziennie. Według niego stało się to możliwe po pomyślnym zakończeniu prac konserwacyjnych, prac odtworzeniowych oraz testów technicznych i operacyjnych.

Minister nazwał wznowienie trasy strategicznym krokiem na rzecz zwiększenia możliwości eksportowych Iraku i dywersyfikacji kierunków dostaw ropy. Zaznaczył również, że północna trasa umożliwia sprzedaż ropy naftowej bez rabatów cenowych i zapewnienie dodatkowych dochodów gospodarce narodowej.

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Inne trasy eksportowe

Według publikacji po rozpoczęciu wojny w Iranie w lutym iracki eksport ropy gwałtownie spadł — z 3,36 mln baryłek dziennie w lutym do 131 tys. baryłek dziennie w kwietniu. Ponad 90% budżetu Iraku jest finansowane dolarowymi dochodami z eksportu ropy, przy czym niemal wszystkie dostawy przechodzą przez Cieśninę Ormuz.

Bagdad ogłosił również rozpoczęcie prac nad nowym rurociągiem Basra–Haditha o przepustowości 2,5 mln baryłek dziennie. W sierpniu Irak i Turcja zawarły roczną umowę o kontynuacji przepływów ropy o zdolności eksportowej 750 tys. baryłek dziennie.

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