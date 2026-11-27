Iracki SOMO opóźnił załadunek partii ropy o łącznym wolumenie od 20 do 30 mln baryłek. OilPrice informuje o tym, powołując się na Bloomberg i nienazwane źródła.

Część załadunków przeniesiono na grudzień

Ładunki miały zostać załadowane w listopadzie. Jednak w pierwszych dziesięciu dniach grudnia planowany jest załadunek tylko części z nich. Przyczyny opóźnienia dotąd nie ustalono.

Według Bloomberga nabywcy irackiej ropy szukają alternatywnych partii z szybką dostawą z Bliskiego Wschodu. Na tym tle ceny bliskowschodniej ropy wzrosły. Publikacja zaznacza, że nabywcy szukali alternatyw właśnie w regionie, a nie w innych częściach świata.

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Ryzyko na trasie przez Cieśninę Ormuz

OilPrice wskazuje jako jedno z możliwych wyjaśnień wzrost ryzyka transportu przez Cieśninę Ormuz — jedyną morską trasę Iraku z Zatoki Perskiej na otwarte morze. Jednocześnie publikacja podkreśla, że ta wersja nie ma oficjalnego potwierdzenia.

W materiale zaznaczono również, że średnie dzienne wydobycie ropy w Iraku w październiku wyniosło 4,6 mln baryłek. Jest to najwyższy wynik kraju od 2019 roku i o 540 tys. baryłek dziennie więcej niż we wrześniu.

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