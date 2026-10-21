Władze Iraku zapowiedziały możliwe działania prawne przeciwko osobom, które za pośrednictwem mediów wzywają do sprzeciwu wobec planu przekazania całej broni pod kontrolę państwa. Rządzący sojusz Ramy Koordynacyjnej potwierdził zamiar uregulowania kwestii broni pozostającej poza kontrolą państwa do 30 czerwca 2027 roku, informuje Asharq Al-Awsat.

Skargi karne

Biuro premiera poleciło instytucjom państwowym zapewnienie egzekwowania prawa oraz składanie skarg karnych przeciwko osobom, które za pośrednictwem mediów podżegają do sprzeciwu lub próbują utrudniać decyzje dotyczące wyłącznego prawa państwa do posiadania broni. Rząd podkreślił, że wolność słowa i działalność mediów są gwarantowane przez konstytucję, lecz muszą być realizowane w granicach prawa, z poszanowaniem porządku publicznego i praw obywateli.

W oświadczeniu wskazano, że te wolności nie mogą być wykorzystywane do podżegania do przemocy lub konfliktu wewnętrznego, wspierania broni poza kontrolą państwa ani zakazanych ugrupowań. Jako podstawę prawną rząd wskazał konstytucję oraz artykuły 2 i 4 ustawy antyterrorystycznej nr 13 z 2005 roku. Powołano się także na stanowisko Najwyższej Rady Sądownictwa, zgodnie z którym używanie, wspieranie lub grożenie użyciem broni poza władzą państwową podlega tej ustawie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko parlamentu i sił bezpieczeństwa

Przewodniczący parlamentu Haybat al-Halbousi poparł działania prawne rządu, nazywając je niezbędnymi dla zachowania pokoju obywatelskiego, egzekwowania prawa i ustanowienia kontroli państwa nad całą bronią. Dodał, że osoby odpowiedzialne powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności z poszanowaniem praw konstytucyjnych, gwarancji prawnych i zasady równości wobec prawa.

Szef irackiej Komórki Mediów Bezpieczeństwa Saad Maan poinformował, że wyspecjalizowane jednostki monitorują i analizują przypadki podżegania oraz wezwania do utrudniania decyzji dotyczących rozbrojenia. Według niego żadne działania nie zostaną podjęte bez zgody sądu.

Warunek dotyczący zagranicznych wojsk

Bagdad oświadcza, że plan rozbrojenia wejdzie w życie po wycofaniu sił międzynarodowej koalicji. Jednocześnie minister obrony Turcji Yaşar Güler powiedział, że Ankara utrzyma obecność wojskową w Iraku i Syrii, dopóki nie uzna bezpieczeństwa na swoich granicach za w pełni zagwarantowane. Wycofanie wojsk tureckich jest jednym z warunków, które irackie ugrupowania zbrojne przedstawiły podczas negocjacji dotyczących inicjatywy.

Czytaj nas na