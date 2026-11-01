W Manamie w Bahrajnie doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Iraku Kasim al-Abudi oświadczył, że Bagdad zamierza zachować neutralność w przypadku wznowienia wojny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Zapewnił również, że Irak zrobi wszystko, co możliwe, aby nie dopuścić do zagrożeń dla państw Zatoki Perskiej ze swojego terytorium, podaje The National.

Według al-Abudiego w Iraku istnieje szeroki narodowy konsensus w sprawie nieingerowania w konflikt. Zaznaczył, że sympatie wobec jednej ze stron nie mogą przeradzać się w konkretne działania. Doradca podkreślił, że wojna już wyrządziła Irakowi znaczne szkody: przez kilka miesięcy kraj nie mógł eksportować ropy, a sytuacja gospodarcza była niezwykle trudna.

Kontrola nad uzbrojeniem ugrupowań

Al-Abudi oświadczył, że Irak osiągnął zauważalny postęp w przekazywaniu pod kontrolę państwa broni posiadanej przez ugrupowania zbrojne. Według niego kwestia ta była omawiana przez kilka miesięcy i została ujęta w jasne ramy krajowe.

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Minister spraw zagranicznych Iraku Fuad Hussein wcześniej oświadczył, że kraj liczy na przekazanie do 30 czerwca 2027 roku pod kontrolę państwa uzbrojenia grup zbrojnych, mimo oporu części wpływowych ugrupowań powiązanych z Iranem. Początkowo rząd wyznaczył termin do 30 września, kiedy miała zakończyć się misja wojskowa koalicji kierowanej przez USA w Iraku, lecz później przedłużono go do czerwca 2027 roku.

Relacje z Kuwejtem i zagrożenie ze strony ISIS

Doradca poinformował również o dążeniu Bagdadu do uregulowania nierozwiązanych kwestii z Kuwejtem, w tym sporów dotyczących granicy morskiej i drogi wodnej Chaur Abd Allah, losu Kuwejtczyków zaginionych po inwazji Iraku w 1990 roku, a także kuwejckiego mienia wywiezionego wówczas z kraju. We wrześniu strony uzgodniły utworzenie wspólnej grupy roboczej w celu zajęcia się tymi kwestiami.

W kwestii ugrupowania Państwo Islamskie al-Abudi powiedział, że Irak w dużej mierze pokonał ISIS, choć niewielkie grupy bojowników wciąż mogą działać na odległych obszarach. Określił sytuację w dziedzinie bezpieczeństwa jako kontrolowaną i zaznaczył, że kraj nadal współpracuje z partnerami regionalnymi i międzynarodowymi w ramach Globalnej Koalicji przeciwko ISIS, w tym w zakresie wymiany informacji wywiadowczych.

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