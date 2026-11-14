Irackie siły bezpieczeństwa poinformowały o śmierci trzech podejrzanych bojowników w wyniku nalotu w rejonie Altun Kupri w prowincji Kirkuk. Podczas operacji zatrzymano jeszcze jednego podejrzanego, poinformowała Anadolu Agency, powołując się na Komórkę Mediów Bezpieczeństwa przy głównodowodzącym irackich sił zbrojnych.

Operacja w rejonie Altun Kupri

Według instytucji operację przeprowadzono w piątek o godz. 20:00 czasu lokalnego po rozpoznawczym monitoringu prowadzonym przez Dyrekcję Wywiadu Wojskowego. Uderzenie przeprowadziło lotnictwo wojskowe w obszarze odpowiedzialności 32. Brygady Piechoty 8. Dywizji Zmechanizowanej.

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Zatrzymanie podejrzanego

Siły bezpieczeństwa zatrzymały również podejrzanego, któremu zarzuca się transport trzech osób zabitych w nalocie. Po operacji w rejonie kontynuowano działania poszukiwawcze, a Komórka Mediów Bezpieczeństwa poinformowała, że dodatkowe szczegóły zostaną ujawnione później.

Prowincja Kirkuk pozostaje jednym z obszarów prowadzenia operacji antyterrorystycznych w Iraku. W grudniu 2017 roku kraj ogłosił zwycięstwo nad grupą Państwo Islamskie, jednak jej komórki, według agencji, nadal działają i przeprowadzają pojedyncze ataki w północnych, zachodnich i wschodnich regionach kraju.

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