Władze Iraku zaprzeczyły doniesieniom o przemieszczaniu się jednostek armii w kierunku półautonomicznego Kurdystanu w obliczu zaostrzenia sporu między Bagdadem a Erbilem. Rzecznik rządu Haider al-Abbudi powiedział państwowej telewizji Al Iraqiya, że nie ma ruchu jednostek wojskowych w kierunku regionu.

Jak informuje The National, zapewnienia padły po spotkaniu w Pałacu Bagdadzkim, którego uczestnicy zgodzili się przeprowadzić dialog narodowy w celu rozwiązania napięć konstytucyjnych między rządem federalnym a władzami Kurdystanu. W spotkaniu uczestniczyli prezydent Nizar Amedi, premier Ali al-Zaidi, przewodniczący parlamentu Hebat al-Halbusi oraz szef Najwyższej Rady Sądownictwa Faiq Zaidan.

Dialog zaplanowano na 1 grudnia

Zaidan podkreślił konieczność przestrzegania konstytucji. Zaznaczył, że spory dotyczące interpretacji jej postanowień powinny być kierowane do Federalnego Sądu Najwyższego. Uczestnicy spotkania poparli jego inicjatywę przeprowadzenia 1 grudnia dialogu narodowego pod jego auspicjami. Mają w nim uczestniczyć strony zaangażowane w spór między rządem federalnym a Regionalnym Rządem Kurdystanu.

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Napięcia nasiliły się po tym, jak Ali al-Zaidi nakazał władzom federalnym przejąć kontrolę nad przejściami granicznymi zarządzanymi przez władze Kurdystanu, a także zażądał uprawnień w sprawie pól naftowych kontrolowanych przez kurdyjskie siły bezpieczeństwa. Rząd regionalny odrzucił te zarządzenia jako niekonstytucyjne, jednocześnie deklarując gotowość do współpracy z władzami federalnymi w walce z korupcją i wzywając do zakończenia przemytu ropy w całym Iraku.

Orzeczenie sądu i planowane wiece

Dzień wcześniej Federalny Sąd Najwyższy potwierdził kompetencje Bagdadu w kwestiach ochrony granic, przejść granicznych, ceł, polityki fiskalnej oraz nadzoru nad operacjami naftowymi i gazowymi, w tym na terytoriach zarządzanych przez Kurdystan. Sąd oświadczył również, że rząd federalny może rozmieszczać wojska w celu ochrony granic międzynarodowych oraz nadzorować pracę służb na wszystkich przejściach granicznych.

W Erbilu i innych miastach Kurdystanu na czwartek zaplanowano wiece przeciwko decyzjom Bagdadu. Największej demonstracji oczekiwano w parku miejskim w Erbilu, w pobliżu historycznej cytadeli.

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