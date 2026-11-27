Irak zwiększył eksport ropy do 3,6 miliona baryłek dziennie. Minister ropy Basim Mohammed Khudair al-Abadi poinformował o tym Iracką Agencję Informacyjną, jak podaje OilPrice.

Wzrost eksportu

W październiku eksport Iraku szacowano na 3,4 miliona baryłek dziennie, podczas gdy we wrześniu wynosił on 2,65 miliona baryłek dziennie. Według publikacji kraj zwiększył dostawy przez Cieśninę Ormuz, rurociągiem do tureckiego śródziemnomorskiego portu Ceyhan, a także ciężarówkami do Syrii.

Według ministra dochody Iraku z ropy w październiku osiągnęły 8,8 miliarda dolarów i były najwyższe od początku wojny z Iranem. Poinformował on także o bezprecedensowych wolumenach eksportu mazutu, siarki i destylatu ropy naftowej. Przychody ze sprzedaży tych produktów przekroczyły 4,5 miliarda dolarów, jak powiedział.

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Ocena zdolności produkcyjnych

Irak, drugi po Arabii Saudyjskiej pod względem wydobycia członek OPEC, dąży do znacznego podwyższenia oceny swoich zdolności produkcyjnych. Od tej oceny zależą poziomy bazowe, na podstawie których mogą być ustalane kwoty lub ograniczenia wydobycia.

Bagdad nie zgadza się z oceną OPEC+, zgodnie z którą kraj może stabilnie wydobywać mniej niż 5 milionów baryłek dziennie. Strona iracka chce, aby organizacja uznała zdolność na poziomie około 6 milionów baryłek dziennie. Zgodnie z obowiązującym porozumieniem OPEC+ maksymalny poziom wydobycia Iraku wynosi 4,431 miliona baryłek dziennie.

Rozmowy z amerykańskimi firmami

Minister dodał, że Irak omawia możliwe inwestycje w kilka pól naftowych z amerykańskimi ExxonMobil, Chevron i ConocoPhillips. OPEC+ zaangażowała zewnętrznych konsultantów do oceny możliwości produkcyjnych państw członkowskich przed podjęciem decyzji o dozwolonych poziomach wydobycia.

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