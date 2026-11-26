Iracki sąd ma w czwartek wydać wyroki wobec 20 obywateli Francji oskarżonych o przynależność do ugrupowania Państwo Islamskie (IS). Dzieje się to w kontekście procesów tysięcy podejrzanych o dżihadyzm, których przeniesiono do Iraku z sąsiedniej Syrii.

Jak podaje France 24, 20 mężczyzn należy do grupy 47 obywateli Francji sądzonych w Iraku od września po przeniesieniu z Syrii w ubiegłym roku. Wcześniej 15 osób z tej grupy skazano na dożywotnie więzienie, a kolejnej wymierzono 15 lat pozbawienia wolności.

Wśród oskarżonych

Wśród oczekujących na decyzję jest Adrien Ghiar. To on odczytał oświadczenie IS przyznające się do odpowiedzialności za atak w Nicei we Francji w 2016 roku, gdy kierowca ciężarówki wjechał w tłum podczas obchodów Dnia Bastylii. Zginęło wówczas 86 osób.

W sprawie występują także Thomas Collange, Romain Garnier, który pracował w radiostacji ugrupowania, oraz Quentin Le Brun, który pojawił się w filmie propagandowym. Podczas rozpraw większość oskarżonych przyznała się do winy, a wszyscy wyrazili żal z powodu dołączenia do ugrupowania. Niektórzy prosili o repatriację do Francji.

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Jurysdykcja i inne procesy

Francja repatriowała setki członków rodzin dżihadystów, lecz w większości odmawiała powrotu mężczyznom oskarżanym o związki z ugrupowaniem. Część oskarżonych twierdziła, że przebywała wyłącznie w Syrii, dlatego kwestionowała rozpatrywanie ich spraw w Iraku.

Irak ściga ich na podstawie ustawodawstwa antyterrorystycznego za dołączenie do IS, niezależnie od tego, czy działali w Iraku, czy w Syrii. W lutym kraj przyjął także ponad 5 700 zatrzymanych powiązanych z IS z ponad 60 państw po ich przeniesieniu przez Stany Zjednoczone z Syrii, gdzie przez lata przebywali w więzieniach kontrolowanych przez siły kurdyjskie.

Procesy tej grupy rozpoczęły się w niedzielę od rozpraw dotyczących obywateli Syrii. Organizacje praw człowieka krytykowały irackie postępowania, nazywając je pospiesznymi i niezapewniającymi należytej procedury prawnej.

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