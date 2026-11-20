Iran przygotowuje się do wznowienia eksportu ropy naftowej, choć Stany Zjednoczone zapowiedziały zamiar zaostrzenia morskiej blokady irańskich portów. Według OilPrice, USA wprowadziły blokadę wcześniej w tym roku w odpowiedzi na zamknięcie przez Iran Cieśniny Ormuz.

Przeładunek między tankowcami

Bloomberg podał, że ładunek irańskiej ropy przeładowano z objętego amerykańskimi sankcjami tankowca klasy Suezmax na średniej wielkości tankowiec, który nie znajduje się na listach sankcyjnych. Informacje te przekazały organizacja United Against Nuclear Iran oraz serwis śledzenia statków Kpler.

Reuters, powołując się na założyciela TankerTrackers.com Samira Madaniego, również informował o tankowcu, który w Zatoce Perskiej załadował ropę z innego statku.

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Oświadczenie Centralnego Dowództwa USA

Centralne Dowództwo USA oświadczyło, że statki przyjmujące ładunek w drodze przeładunku ze statku powiązanego z Iranem będą uznawane za cele działań przeciwko obchodzeniu blokady, nawet jeśli nie zawijają do irańskich portów. Jak podaje Shipping Telegraph, takie statki mogą zostać zatrzymane, poddane wejściu na pokład, przekierowane, zajęte lub otrzymać nakaz udania się do irańskiego portu, z którego pochodził ładunek.

Idea konwoju do Chin

Irańskie media powiązane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej poinformowały o pomyśle wysłania do Chin konwoju tankowców z ropą wbrew amerykańskiej blokadzie. W publikacjach tych sugerowano, że możliwość irańskiej odpowiedzi wobec celów w państwach Zatoki Perskiej może powstrzymać egzekwowanie amerykańskich ograniczeń.

Według Kpler w marcu Iran eksportował około 2 mln baryłek ropy i kondensatu dziennie, a niemal cała ta ilość trafiała do Chin. Od lipca eksport został wstrzymany, a wydobycie spadło do 1,8 mln baryłek dziennie — około połowy poziomu sprzed wojny.

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