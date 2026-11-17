Ministrowie spraw zagranicznych Iranu i Omanu omówili bezpieczeństwo korytarzy morskich dla niezakłóconej żeglugi i handlu w rejonie Cieśniny Ormuz. Jak podaje OilPrice, powołując się na Ministerstwo Spraw Zagranicznych Omanu.

Dialog i negocjacje

Szef omańskiego MSZ Saijid Badr al-Busaidi i minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi rozmawiali również o przywróceniu kanałów dialogu i negocjacji. Oman oświadczył, że działania te mają na celu pogłębienie zrozumienia między zaangażowanymi stronami oraz zapobieżenie dalszej eskalacji kryzysu i jego konsekwencjom.

Oman odgrywał również rolę mediatora w próbach zaangażowania USA i Iranu w pośrednie negocjacje za pośrednictwem niektórych państw Bliskiego Wschodu, zauważa publikacja.

Incydenty z tankowcami

Rozmowy odbyły się w warunkach nasilenia w ostatnich tygodniach doniesień o atakach na tankowce naftowe w Cieśninie Ormuz. Według publikacji w październiku odnotowano największą liczbę doniesień o atakach na tankowce w cieśninie lub w jej pobliżu od początku wojny pod koniec lutego.

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Iran przez kilka dni niemal codziennie informował o incydentach z udziałem statków, które, według twierdzeń Teheranu, natrafiały na miny morskie w korytarzach uznanych przez władze kraju za nieautoryzowane.

Komunikaty UKMTO

Brytyjska służba morskich operacji handlowych UKMTO poinformowała w poniedziałek o dwóch odrębnych incydentach w rejonie cieśniny. W jednym przypadku, według informacji przekazanej przez oficera bezpieczeństwa firmy, tankowiec opuszczający Cieśninę Ormuz został trafiony nieznanym pociskiem, co spowodowało pożar w maszynowni.

Drugi incydent miał miejsce siedem mil morskich na północ od omańskiego Chasab. Według informacji strony trzeciej atak na tankowiec unieruchomił statek i również doprowadził do pożaru w maszynowni. Dostępne dane wskazują, że załogi obu statków nie odniosły obrażeń.

Przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf powiedział w wywiadzie dla Al Jazeery, że żegluga w Cieśninie Ormuz nie powróci do warunków sprzed wojny. Twierdził również, że zasady obowiązujące w cieśninie powinny określać dwa państwa nadbrzeżne.

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