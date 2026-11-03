Szef sztabu Sił Zbrojnych Iranu, generał major Ali Abdollahi, oświadczył, że irańskie wojsko jest zdolne uderzać w materialne i niematerialne aktywa przeciwników. Wymienił również pięć warunków, które Teheran uważa za niezbędne dla trwałego bezpieczeństwa w regionie, informuje NDTV World.

Warunki Teheranu

Iran domaga się zakończenia działań wojennych na wszystkich frontach, przede wszystkim w Strefie Gazy i Libanie. Teheran odrzuca również negocjacje prowadzone pod presją militarną.

Wśród pozostałych warunków jest zniesienie wszystkich sankcji wobec Iranu oraz odblokowanie jego zamrożonych aktywów. Teheran domaga się także rekompensaty za szkody wyrządzone przez wojny. Abdollahi oświadczył, że Iran uważa się za „wierzyciela, a nie dłużnika”.

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Ponadto Teheran domaga się uznania swojej suwerenności nad Cieśniną Ormuz i proponuje zastąpienie systemu bezpieczeństwa w regionie kierowanego przez USA tak zwanym mechanizmem Ormuz. Piątym warunkiem Iranu są gwarancje braku nowego ataku militarnego oraz przekazanie państwom regionu odpowiedzialności za ustalenia dotyczące bezpieczeństwa.

Oświadczenia przewodniczącego parlamentu

Przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf oświadczył, że Teheran przekazał Waszyngtonowi „stanowczą i racjonalną” odpowiedź. Według niego USA muszą zdecydować, czy chcą zapobiec nowej wojnie.

Ghalibaf oświadczył również, że Iran jest na wysokim poziomie gotowości obronnej, i ostrzegł Waszyngton przed nową operacją wojskową. Stwierdził, że odpowiedź Iranu na nowy atak będzie nieprzewidywalna i bez ograniczeń geograficznych.

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