Iran nie dopuści inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej do uszkodzonych obiektów jądrowych, dopóki nie zakończy się wojna na Bliskim Wschodzie, a Stany Zjednoczone nie spełnią warunków Teheranu. Poinformował o tym zastępca ministra spraw zagranicznych Iranu Kazem Gharibabadi, podaje France 24.

Warunki Teheranu

W późnym niedzielnym wywiadzie telewizyjnym Gharibabadi oświadczył, że MAEA nie otrzyma dostępu do obiektów, dopóki warunki Iranu nie zostaną spełnione, a wojna definitywnie się nie zakończy.

Jego oświadczenie padło kilka dni po tym, jak MAEA wezwała Teheran do podjęcia kroków w celu wznowienia inspekcji. Kontrole obiektów jądrowych zawieszono po 12-dniowej wojnie Iranu z Izraelem w ubiegłym roku, podczas której Stany Zjednoczone również przeprowadziły uderzenia na irańskie obiekty jądrowe.

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Dostęp do uszkodzonych obiektów

Inspektorzy MAEA odwiedzili we wrześniu elektrownię jądrową w Buszehrze, jednak nie uzyskali dostępu do innych obiektów, które zostały zbombardowane, w tym w Natanzie, Fordo i Isfahanie.

Gharibabadi zasugerował, że wniosek agencji o inspekcję uszkodzonych obiektów prawdopodobnie miał na celu ocenę skuteczności amerykańskiego uzbrojenia. Według France 24 wysiłki na rzecz zakończenia wojny jak dotąd nie przyniosły znaczących rezultatów. Teheran w szczególności domaga się od Waszyngtonu odmrożenia irańskich aktywów i zniesienia sankcji w zamian za otwarcie Cieśniny Ormuz, którą Iran zablokował podczas konfliktu.

Irańscy urzędnicy oświadczyli również, że rozmowy dotyczące programu jądrowego kraju mogą odbyć się na późniejszym etapie.

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