+6° Kijów +8° Warszawa +10° Waszyngton
$ 45.48 € 50.07 zł 11.37
$ 45.48 € 50.07 zł 11.37
+6° Kijów +8° Warszawa +10° Waszyngton
Wiadomości Wokół świata

Iran nie wpuści inspektorów MAEA do obiektów jądrowych do końca wojny — France 24

Fedir Krysztowski 16 listopada 2026 16:33
Iran nie wpuści inspektorów MAEA do obiektów jądrowych do końca wojny — France 24

Iran nie dopuści inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej do uszkodzonych obiektów jądrowych, dopóki nie zakończy się wojna na Bliskim Wschodzie, a Stany Zjednoczone nie spełnią warunków Teheranu. Poinformował o tym zastępca ministra spraw zagranicznych Iranu Kazem Gharibabadi, podaje France 24.

Warunki Teheranu

W późnym niedzielnym wywiadzie telewizyjnym Gharibabadi oświadczył, że MAEA nie otrzyma dostępu do obiektów, dopóki warunki Iranu nie zostaną spełnione, a wojna definitywnie się nie zakończy.

Jego oświadczenie padło kilka dni po tym, jak MAEA wezwała Teheran do podjęcia kroków w celu wznowienia inspekcji. Kontrole obiektów jądrowych zawieszono po 12-dniowej wojnie Iranu z Izraelem w ubiegłym roku, podczas której Stany Zjednoczone również przeprowadziły uderzenia na irańskie obiekty jądrowe.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dostęp do uszkodzonych obiektów

Inspektorzy MAEA odwiedzili we wrześniu elektrownię jądrową w Buszehrze, jednak nie uzyskali dostępu do innych obiektów, które zostały zbombardowane, w tym w Natanzie, Fordo i Isfahanie.

Gharibabadi zasugerował, że wniosek agencji o inspekcję uszkodzonych obiektów prawdopodobnie miał na celu ocenę skuteczności amerykańskiego uzbrojenia. Według France 24 wysiłki na rzecz zakończenia wojny jak dotąd nie przyniosły znaczących rezultatów. Teheran w szczególności domaga się od Waszyngtonu odmrożenia irańskich aktywów i zniesienia sankcji w zamian za otwarcie Cieśniny Ormuz, którą Iran zablokował podczas konfliktu.

Irańscy urzędnicy oświadczyli również, że rozmowy dotyczące programu jądrowego kraju mogą odbyć się na późniejszym etapie.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację