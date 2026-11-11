Iran nie pozwoli wywieźć wzbogaconego materiału jądrowego — The Hindu

Iran nie pozwoli wywieźć z kraju żadnej części wzbogaconego materiału jądrowego — oświadczył irański urzędnik ds. bezpieczeństwa Mohsen Rezaei. Ostrzegł również, że nowe amerykańskie uderzenia na Republikę Islamską będą miały konsekwencje.

Jak informuje The Hindu, Rezaei złożył to oświadczenie na antenie wspieranego przez Iran libańskiego kanału telewizyjnego Al Mayadeen. Według niego obecnie nie ma negocjacji między Teheranem a Waszyngtonem. Oświadczył również, że w przypadku nowych ataków USA Iran będzie uderzać w amerykańskie bazy położone daleko od jego terytorium.

Stanowisko Teheranu

Rezaei powiedział, że Iran zamierza samodzielnie wykorzystywać wzbogacony materiał, w tym do projektowania statków i okrętów podwodnych z jądrowymi siłowniami. Według niego Teheran poinformował Moskwę, że materiał pozostanie w kraju.

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W maju dwa wysokiej rangi irańskie źródła informowały, że najwyższy przywódca Iranu nakazał nie wysyłać za granicę uranu wzbogaconego do poziomu zbliżonego do jakości broni. Rosja wcześniej proponowała wywiezienie uranu z Iranu w ramach potencjalnego porozumienia mającego zmniejszyć obawy USA, lecz zaznaczała, że decyzję musi podjąć Teheran.

Zapasy uranu i propozycja USA

Według oceny MAEA, gdy Izrael i USA zaatakowały irańskie obiekty jądrowe w czerwcu 2025 roku, Iran miał 440,9 kg uranu wzbogaconego do 60%. Jest to poziom znacznie wyższy niż potrzebny do zastosowań cywilnych. Nie wiadomo, jaka część tych zapasów pozostała po atakach.

Izrael, USA i inne państwa zachodnie od dawna oskarżają Iran o dążenie do stworzenia broni jądrowej, czemu Teheran zaprzecza. Waszyngton oświadczał, że kwestia jądrowa powinna być częścią początkowych negocjacji w sprawie zakończenia wojny między USA a Iranem. W ubiegłym tygodniu wysoki rangą irański urzędnik powiedział Reutersowi, że Teheran przekazał USA za pośrednictwem Kataru propozycję dotyczącą programu jądrowego, którą jest gotów omawiać po spełnieniu przez Waszyngton siedmiu żądań Iranu.

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