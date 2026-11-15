Iran oświadczył, że odpowiedź kraju na każdy nowy atak nie będzie ani ograniczona, ani krótkotrwała. Rzecznik parlamentarnej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Hassan Kashkavi powiedział to w Teheranie, informuje Anadolu Agency.

Oświadczenie komisji parlamentarnej

Według Kashkaviego przeciwnik może rozpocząć wojnę, jednak to Iran ją zakończy. Oświadczył, że kraj znacząco rozwinął swoje zdolności obronne i ofensywne oraz osiągnął „pewien poziom odstraszania”.

Kashkavi ostrzegł, że nawet atak trwający zaledwie kilka dni wywoła odpowiedź Iranu, która wykroczy poza kilka dni kontruderzeń. Oświadczył również, że przeciwnik napotka wiele niespodzianek w przypadku działań przeciwko Iranowi.

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Negocjacje w sprawie uregulowania

Rzecznik dodał, że Iran uważa, iż nadal znajduje się w stanie wojny. Według niego kraje, które pozwalają przeciwnikom Teheranu wykorzystywać swoje terytorium, muszą zapłacić odszkodowanie.

Jak podaje agencja, Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi 28 lutego, po czym Teheran przeprowadził uderzenia na Izrael i amerykańskie obiekty wojskowe w regionie. W kwietniu strony osiągnęły zawieszenie broni. W czerwcu Waszyngton i Teheran podpisały memorandum o porozumieniu w celu zakończenia wojny, jednak wysiłki na rzecz ostatecznego uregulowania utknęły w martwym punkcie z powodu rozbieżności dotyczących swobody żeglugi i bezpieczeństwa w Cieśninie Ormuz.

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