Iran oświadczył, że nawet ograniczone działania wojskowe przeciwko krajowi wywołają odpowiedź kilkakrotnie większą. Jak podaje Anadolu Agency, powołując się na irańską agencję Fars.

Oświadczenie Korpusu Strażników Rewolucji

Rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Hossein Mohebbi określił wrogą retorykę jako skierowaną przede wszystkim do mediów. Według niego osoby wysuwające groźby nie są w obecnych okolicznościach zdolne przeprowadzić skutecznej operacji i osiągnąć swoich celów.

Mohebbi oświadczył również, że powtórzenie wcześniejszych działań wojskowych zakończy się porażką. Powiedział, że nawet ograniczony krok przeciwnika wywoła odpowiedź Iranu, która będzie kilkakrotnie większa, biorąc pod uwagę gotowość sił zbrojnych i dostępne plany operacyjne.

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Wypowiedzi amerykańskich urzędników

Ambasador USA w Turcji Tom Barrack, który pełni również funkcję specjalnego wysłannika prezydenta USA ds. Syrii i Iraku, powiedział w wywiadzie, że Waszyngton może uderzyć na Iran już w najbliższy weekend. Fragmenty tego wywiadu były rozpowszechniane w internecie w piątek.

Prezydent USA Donald Trump, odpowiadając na pytania dziennikarzy o słowa Barracka i możliwe uderzenia przed wyborami połówkowymi 3 listopada, oświadczył, że nie wie o takiej możliwości. Niektóre amerykańskie media również informowały, że USA i Izrael opracowały plany uderzeń na Iran po wyborach.

Według Anadolu Agency wojna USA i Izraela przeciwko Iranowi, która rozpoczęła się po lutowych uderzeniach, pozostaje nierozstrzygnięta mimo zawieszenia broni i memorandum dotyczącego ostatecznego sformalizowania porozumienia pokojowego. Agencja zaznacza, że główną przyczyną pozostają rozbieżności dotyczące żeglugi w Cieśninie Ormuz.

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