Władze Iranu rozszerzają na znaczną część kraju kampanię Janfada, w ramach której cywilni ochotnicy są szkoleni w użyciu broni i innego wyposażenia do obrony rządu oraz jego „rewolucyjnych” wartości. Kampanię, której nazwa tłumaczy się jako „ci, którzy poświęcają życie”, uruchomiono pod koniec marca, w szczytowym okresie wojny ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem.

Jak informuje Al Jazeera, w rekrutację mężczyzn i kobiet zaangażowani są przedstawiciele paramilitarnej milicji Basidż, należącej do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, a także inne struktury państwowe. Inicjatywa jest skierowana głównie do młodzieży, jednak mogą do niej przystępować osoby ze wszystkich grup wiekowych.

Punkty na placach

Wydarzenia związane z Janfadą i szkolenia z użycia broni odbyły się już w Teheranie, Isfahanie, Zandżanie, Szirazie, Kermanie, Meszhedzie, Bodżnurdzie, Ahwazie i innych miastach. Zastępca szefa Basidżu ds. szkolenia Ali Kowsari oświadczył, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zamierza wykorzystywać co najmniej 14 głównych placów Teheranu jako punkty szkolenia i wyposażania ochotników.

Według niego organizatorzy planują również wykorzystywać od jednego do trzech placów w stolicy każdej z 31 irańskich prowincji. W prowincji Gilan mieszkaniec powiedział redakcji, że w ulicznych punktach ludzi uczy się ładować magazynki ostrą amunicją, używać pistoletów i karabinów szturmowych oraz strzelać.

W mieście Raszt 15 października mieszkańcy sprzeciwiali się hałasowi i zamknięciu ulicy podczas nocnego prorządowego zgromadzenia. Na nagraniach rozpowszechnianych w mediach społecznościowych zarejestrowano starcie, które przerodziło się w bójkę; władze nie skomentowały sprawy. W Karadżu, w prowincji Alborz niedaleko Teheranu, mieszkańców ostrzeżono przed możliwymi eksplozjami i głośnymi dźwiękami podczas szkoleń Janfada.

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Oświadczenia dotyczące liczby uczestników

Władze Iranu oświadczyły, że na stronie internetowej kampanii zarejestrowały się 33 miliony osób, lecz nie przedstawiły dowodów potwierdzających tę liczbę. Jednocześnie aktywiści poza Iranem, którzy wcześniej uzyskali dostęp do kodu źródłowego strony, twierdzili, że zarejestrowało się mniej niż cztery miliony osób. Według nich do rejestracji potrzebny był jedynie numer telefonu, bez krajowego numeru identyfikacyjnego.

Organizatorzy twierdzą, że zarejestrowani uczestnicy mogą być angażowani w przyszłe operacje ratunkowe, usługi społeczne oraz wsparcie medialne i finansowe. Władze wezwały ich również do ograniczenia zużycia paliwa, energii elektrycznej i innych zasobów, aby złagodzić presję wojny USA, blokady morskiej i sankcji.

Krytyka obrońców praw człowieka

Niektóre irańskie grupy obrony praw człowieka za granicą nazwały zbrojną mobilizację kampanią zastraszania, prowadzoną kilka miesięcy po ogólnokrajowych protestach w styczniu. Władze Iranu przyznały, że protesty objęły ponad 400 okręgów we wszystkich prowincjach, lecz nazwały je próbą zamachu stanu zorganizowaną przez Stany Zjednoczone i Izrael. Teheran odrzucił także ustalenia niezależnej misji ONZ, która stwierdziła, że podczas tłumienia protestów doszło do zbrodni przeciwko ludzkości.

W ramach Janfady szczególną uwagę poświęca się dzieciom: minister edukacji Alireza Kazemi poinformował, że Basidż rejestruje uczniów uczestniczących w kampanii i przygotowuje nowe wydarzenia mobilizacyjne oraz ceremonie z ich udziałem.

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