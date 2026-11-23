Iran wezwał chargé d’affaires Kataru w Teheranie, protestując przeciwko wspólnemu oświadczeniu Kataru i Niemiec, w którym potępiono działania Iranu wobec Kataru i innych państw regionu. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency, powołując się na irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Rzecznik irańskiego MSZ Esmaeil Baghaei oświadczył, że Teheran przyjął oświadczenie Dohy i Berlina „ze zdziwieniem i żalem” oraz odrzucił zawarte w nim oskarżenia. Według niego przedstawiciel Kataru został wezwany pod nieobecność ambasadora i oficjalnie poinformowany o proteście Iranu wobec twierdzeń, które Teheran określił jako bezpodstawne i nie do przyjęcia.

Stanowisko Teheranu

Baghaei nazwał stanowisko Kataru nieoczekiwanym i oświadczył, że Iran uderzał wyłącznie w amerykańskie bazy na terytorium Kataru. Powiedział również, że decyzja Dohy o opublikowaniu wspólnego oświadczenia z Niemcami wymaga wyjaśnień.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Komentując stanowisko Berlina, rzecznik irańskiego resortu spraw zagranicznych oświadczył, że Niemcy utraciły niezależność i konsekwencję swojej polityki zagranicznej. Oskarżył też Berlin o próbę legitymizowania, jak to określił, działań USA i Izraela przeciwko Iranowi.

Wspólne oświadczenie Kataru i Niemiec

Katar i Niemcy opublikowały wspólne oświadczenie 22 listopada po oficjalnej wizycie emira Kataru szejka Tamima bin Hamada Al Thaniego w Niemczech, która odbyła się 20–21 listopada. W dokumencie strony stanowczo potępiły irańskie ataki na Katar i inne państwa regionu, nazywając je rażącym naruszeniem suwerenności, integralności terytorialnej, prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych.

Doha i Berlin potępiły również ataki i groźby wobec żeglugi handlowej, odrzuciły wszelkie działania utrudniające żeglugę przez Cieśninę Ormuz oraz wezwały Teheran do zaprzestania wspierania i uzbrajania powiązanych z nim zbrojnych ugrupowań w regionie. Katar wcześniej oświadczał w listach do ONZ, że ataki na jego terytorium są nielegalne, a także informował o uderzeniach w obszary cywilne, handlowe i mieszkalne.

Czytaj nas na