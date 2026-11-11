Iran uznał Marynarkę Wojenną i Siły Powietrzne Argentyny za organizacje terrorystyczne. Poinformowało o tym irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak podaje Channel NewsAsia.

Odpowiedź na decyzję Argentyny

W oświadczeniu irańskiego MSZ stwierdzono, że decyzję w sprawie argentyńskiej marynarki wojennej i sił powietrznych podjęto na zasadzie wzajemności. Teheran uznał rząd Argentyny za odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje tego kroku. Irańskie MSZ nie wspomniało o argentyńskich wojskach lądowych.

W kwietniu Argentyna wpisała Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu na listę organizacji terrorystycznych. Decyzję podjęto po apelach administracji prezydenta USA Donalda Trumpa do sojuszników o wykonanie takiego kroku.

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Stanowisko Argentyny

Buenos Aires wyjaśniało swoją decyzję dotyczącą Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej jego wsparciem dla libańskiego ugrupowania Hezbollah. Argentyna obarcza je odpowiedzialnością za zamach bombowy z 1994 roku w żydowskim centrum społecznościowym AMIA w stolicy kraju. Zginęło wówczas 85 osób, a setki zostały ranne.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej jest elitarną formacją wojskową, która chroni sprawujące władzę w Iranie szyickie duchowieństwo i kontroluje znaczną część irańskiej gospodarki.

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