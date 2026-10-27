W Teheranie przedstawiciele Iranu, Turcji, Arabii Saudyjskiej i Pakistanu omówili bezpieczeństwo regionalne. Według Mohsena Rezaiego, sekretarza Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, uczestnicy czterostronnego spotkania zgodzili się, że bezpieczeństwo w Azji Zachodniej powinno opierać się na państwach regionu, a zewnętrznej ingerencji należy zapobiegać. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Rozmowy w Teheranie

Według Rezaiego delegacje omówiły kwestie bezpieczeństwa regionalnego, działalność Izraela w regionie, a także wydarzenia w Palestynie i Libanie. Stwierdził, że państwa regionu powinny były rozpocząć współpracę wcześniej.

Irański urzędnik powiedział również, że wizyty delegacji tureckiej, pakistańskiej i saudyjskiej w Teheranie stworzyły „nową pozytywną atmosferę”. Twierdził, że wizyty te pokazały brak globalnego wpływu gróźb USA.

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Rezaei dodał, że cztery kraje uważają współpracę między sobą za drogę wyjścia z kryzysów, z którymi mierzy się region.

Oświadczenia dotyczące Izraela

Rezaei oświadczył, że Izrael musi zaprzestać ataków na Liban, południową Syrię, Strefę Gazy i Zachodni Brzeg Jordanu. Wcześniej rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmail Baghaei powiedział, że spotkanie w Teheranie z udziałem Iranu, Turcji, Arabii Saudyjskiej i Pakistanu może stać się początkiem regionalnego systemu bezpieczeństwa opartego na państwach regionu.

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