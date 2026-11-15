Iran oświadczył, że może technicznie zwiększyć zasięg swoich rakiet, w tym Khorramshahr-4, do 3–4 tys. kilometrów poprzez zmniejszenie masy głowicy bojowej. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat, powołując się na agencję Tasnim, powiązaną z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej.

Według Tasnim zmniejszenie masy głowicy bojowej rakiety Khorramshahr-4 z 2 tys. do 1,5 tys. kilogramów może zwiększyć jej zasięg. Agencja twierdzi, że zmodyfikowana rakieta mogłaby dosięgnąć baz USA i ich sojuszników w Europie Wschodniej, Południowo-Wschodniej i Środkowej.

Twierdzenia o rakietach międzykontynentalnych

Tasnim oświadczył również, że Iran opracuje międzykontynentalną rakietę balistyczną o zasięgu około 10 tys. kilometrów, która według agencji mogłaby dosięgnąć wschodniego wybrzeża USA, w tym obszarów w pobliżu Waszyngtonu i Nowego Jorku. Do rażenia całego terytorium USA, jak twierdzi agencja, potrzebny jest zasięg ponad 13 tys. kilometrów.

Irańska agencja uznała takie zmiany za możliwe już teraz, powołując się na dostępność rakiet nośnych Qased, Zuljanah i Qaem, budowę podziemnych „miast rakietowych” oraz opracowanie głowicy bojowej zdolnej wytrzymać ponowne wejście w atmosferę Ziemi.

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Zniesienie ograniczenia zasięgu

W ubiegłym tygodniu przedstawiciel Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, generał Hossein Mohebbi, potwierdził zniesienie ograniczenia zasięgu rakiet balistycznych do 2 tys. kilometrów. Nie sprecyzował nowego maksymalnego zasięgu ani nie powiedział, czy Iran posiada rakiety przekraczające wcześniejszy limit.

Irańska telewizja państwowa pokazała również inspekcję strategicznego obiektu rakietowego KSRI, nazywając podziemny kompleks nowym „miastem rakietowym”. W materiale poinformowano o nowych rodzajach uzbrojenia, w tym rakiecie-niespodziance, jednak nie ujawniono jej nazwy, zasięgu ani charakterystyki technicznej.

Irańska gazeta Kayhan, wydawana pod nadzorem przedstawiciela najwyższego przywódcy, oświadczyła, że w razie wznowienia wojny Teheran rozszerzy groźby wobec amerykańskich baz poza regionem, w tym w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Albanii, Grecji i na Cyprze.

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