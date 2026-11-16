Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu oświadczył, że zneutralizował komórkę PJAK wzdłuż zachodniej granicy kraju. Według Korpusu członkowie grupy planowali przedostać się na terytorium Iranu i przeprowadzić ataki terrorystyczne.

Obserwacja w pobliżu granicy

Jak informuje Anadolu Agency, członkowie komórki byli objęci obserwacją wywiadowczą w pobliżu granicy przed starciem z siłami Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Korpus opublikował oświadczenie dotyczące operacji w niedzielę.

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W oświadczeniu Korpusu PJAK nazwano irańską odnogą Partii Pracujących Kurdystanu. Informacje o domniemanych planach grupy i przebiegu operacji pochodzą z oświadczenia Korpusu.

Zajęta amunicja

Korpus oświadczył również, że podczas operacji zajęto dużą ilość amunicji. Jednocześnie nie podał, ile osób wchodziło w skład komórki ani ilu z nich zginęło lub zostało rannych podczas starcia.

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