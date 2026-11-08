Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi oświadczył, że mediatorzy próbujący osiągnąć porozumienie pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem przez kilka dni nie odbywali podróży po wyborach połówkowych w USA. Jak informuje Asharq Al-Awsat, irański dyplomata powiązał to z reakcją na wyniki głosowania, w którym Partia Republikańska prezydenta USA Donalda Trumpa poniosła znaczne straty.

Przerwa dla mediatorów

Według Aragcziego strony potrzebują czasu, aby ocenić wyniki wyborów i określić dalsze kroki. Powiedział irańskiej telewizji państwowej, że podróże mediatorów mogą zostać wznowione, gdy atmosfera stanie się bardziej sprzyjająca, i wezwał do cierpliwości.

Katar i Pakistan, a także inne państwa regionu, przez kilka miesięcy bezskutecznie próbowały pomóc w doprowadzeniu do ostatecznego zakończenia wojny między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem. Według publikacji intensywne działania bojowe w dużej mierze osłabły, jednak Iran nadal próbuje blokować Cieśninę Ormuz, a Marynarka Wojenna USA utrzymuje kontrblokadę irańskich portów.

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Propozycja dotycząca Cieśniny Ormuz

We wrześniu Iran zaproponował siedmiodniowy plan przywrócenia żeglugi przez Cieśninę Ormuz. Teheran zażądał zakończenia wojny na wszystkich frontach, odmrożenia irańskich aktywów, zniesienia sankcji naftowych oraz zakończenia kontrblokady portów Iranu.

Później Teheran zaproponował otwarcie cieśniny w ciągu dwóch dni. Aragczi powtórzył tę propozycję we wpisie na X, wzywając Biały Dom do podjęcia decyzji w sprawie wcześniej przedstawionych irańskich żądań.

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