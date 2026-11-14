Iran poinformował, że w Cieśninie Ormuz po eksplozjach zapaliły się dwa tankowce naftowe. Według Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej statki uderzyły w miny morskie. Informuje o tym Der Spiegel, powołując się na oświadczenie wyemitowane w sobotę przez irańską telewizję państwową.

Wersja irańskich wojskowych

W oświadczeniu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej stwierdzono, że przed incydentem statki wyłączyły systemy radarowe i systemy określania położenia. Oświadczono także, że próbowały potajemnie przepłynąć przez cieśninę nieautoryzowaną trasą. Strona irańska nazwała jeden ze statków supertankowcem.

W oświadczeniu nie podano ani nazw statków, ani krajów ich pochodzenia. Nie było niezależnych doniesień o incydencie ani przyczynach eksplozji. Iran wcześniej wielokrotnie informował o uderzeniach statków w miny morskie, podczas gdy niezależne źródła w niektórych przypadkach sugerowały trafienie przez niezidentyfikowane pociski.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ryzyko transportu przez cieśninę

Iran w ostatnich tygodniach już informował o pożarach na statkach w Cieśninie Ormuz. W szczególności 13 listopada, według twierdzeń Teheranu, zapalił się tam tankowiec przewożący skroplony gaz po eksplozji miny morskiej. Agencje informacyjne rozpowszechniały nagrania płonącego statku. Jednocześnie Stany Zjednoczone oświadczały, że cieśnina została już w dużej mierze oczyszczona z min.

Cieśnina Ormuz ma kluczowe znaczenie dla światowego handlu ropą i gazem. Pomimo wzrostu wolumenu przewozów duże firmy żeglugowe nadal obawiają się przepływania przez nią ze względu na wysokie ryzyko. Część przewoźników korzysta z pośrednich tankowców: przepływają one przez cieśninę, a następnie przekazują ładunek innym statkom. Taki schemat komplikuje logistykę i podnosi koszty transportu.

Czytaj nas na