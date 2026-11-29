Irańska armia oświadczyła, że amerykański dron uderzył w łódź rybacką z trzema osobami na pokładzie w pobliżu południowego wybrzeża Siriku w Iranie. Jedna osoba — właściciel łodzi — zaginęła, informuje Anadolu Agency.

Dwie osoby trafiły do szpitala

Według oświadczenia działu ds. kontaktów z opinią publiczną irańskiej armii, rozpowszechnionego przez państwowego nadawcę IRIB, dwóch pasażerów uratowano i przewieziono do szpitala. Poszukiwania trzeciej osoby, właściciela łodzi rybackiej, trwają.

Strona irańska nie podała innych szczegółów incydentu.

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Napięcia w regionie

Anadolu Agency zaznaczyła, że napięcia na Bliskim Wschodzie utrzymują się po rozpoczęciu 28 lutego wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi. Teheran w odpowiedzi przeprowadzał w regionie ataki rakietowe i dronowe oraz faktycznie zamknął Cieśninę Ormuz, ważny szlak dla światowych dostaw energii.

Porozumienie ramowe zawarte w czerwcu w celu przygotowania ostatecznego układu pokojowego później upadło z powodu rozbieżności między stronami, w tym w kwestii żeglugi w Cieśninie Ormuz.

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