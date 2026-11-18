Iran oświadczył, że jego armia uderzyła w amerykańskie obiekty dla dronów i rakiet w bazie lotniczej Ali Al Salem w Kuwejcie. We wtorek wieczorem kuwejckie wojsko poinformowało, że siły obrony powietrznej odparły ataki wrogich dronów, nie podając dalszych szczegółów.

O oświadczeniu Teheranu i reakcji kuwejckiej armii informuje CNBC. Stacja zaznacza, że jest to kontynuacja serii ataków na państwa Zatoki Perskiej, w których stacjonują amerykańskie siły wojskowe.

Ataki w krajach Zatoki Perskiej

W obliczu eskalacji napięć między Iranem a USA w regionie wznowiono wymianę uderzeń, mimo kontynuowania kontaktów dyplomatycznych. Bahrajn również doświadczył fali ataków irańskich dronów. W środę władze kraju ogłosiły odwołanie alarmu po tym, jak siły obrony powietrznej przechwyciły kilka celów powietrznych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Iran wcześniej twierdził, że zaatakował amerykańskie systemy radarowe w Bahrajnie. CNBC pisze również, że wysiłki dyplomatyczne mające zakończyć wojnę USA i Izraela przeciwko Iranowi, trwającą już dziewiąty miesiąc, wydają się znajdować w impasie.

Rynek ropy zareagował spadkiem

Napięcia w regionie nadal wpływają na dostawy nośników energii przez Cieśninę Ormuz. Jednocześnie kontrakty terminowe na ropę spadły w obliczu oznak wznowienia przepływu ropy tym ważnym szlakiem wodnym.

Kontrakty terminowe na amerykańską ropę West Texas Intermediate straciły 1,2% i zamknęły się na poziomie 84,9 dolara za baryłkę. Cena ropy Brent spadła o 0,48% — do 92,7 dolara za baryłkę. Międzynarodowa Agencja Energetyczna poinformowała, że światowa podaż ropy po raz pierwszy od początku wojny przewyższyła popyt, i prognozuje nadwyżkę na rynku w czwartym kwartale.

Czytaj nas na