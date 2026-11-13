Iran oświadczył, że uderzył w amerykański system radarowy wczesnego ostrzegania w Bahrajnie. Jednocześnie Centralne Dowództwo USA zaprzeczyło jego zniszczeniu i poinformowało, że przechwyciło dwa irańskie drony uderzeniowe skierowane na Bahrajn. Według Deutsche Welle amerykańskie wojsko nie odnotowało ofiar ani zniszczeń.

Oświadczenia stron

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej początkowo oświadczył, że jego siły powietrzne zaatakowały i zniszczyły radar na terytorium Bahrajnu. W Iranie określono to jako odpowiedź na amerykańskie uderzenie w wieżę telekomunikacyjną w irańskim okręgu Sirik, położonym na wybrzeżu Cieśniny Ormuz.

Kilka godzin później Centralne Dowództwo USA odrzuciło twierdzenie o zniszczeniu radaru. Amerykańskie wojsko oświadczyło, że powstrzymało dwa drony, które próbowały zaatakować Bahrajn.

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Sytuacja w Cieśninie Ormuz

Według Deutsche Welle wojna, która rozpoczęła się po amerykańskich i izraelskich uderzeniach 28 lutego, znajduje się w fazie deeskalacji, choć kluczowe kwestie pozostają nierozwiązane. Teheran nadal próbuje kontrolować Cieśninę Ormuz — ważny szlak transportu ropy naftowej i gazu ziemnego — oraz atakować statki, które uważa za nieuprawnionych użytkowników drogi wodnej.

Marynarka Wojenna USA, która blokuje irańskie statki, w ostatnim czasie eskortowała tankowce przez cieśninę na obszarze, z którego napływały informacje o płonących statkach. Rozmowy pokojowe między USA a Iranem, prowadzone w kwietniu za pośrednictwem Pakistanu, zakończyły się bez rezultatu.

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