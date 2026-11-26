Siły morskie irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczyły, że gazowiec przewożący skroplony gaz ziemny zapalił się i eksplodował po wejściu na minę morską w Cieśninie Ormuz. Według strony irańskiej statek próbował przepłynąć trasą, którą Teheran uznaje za nielegalną.

Oświadczenie irańskich wojskowych

Jak informuje OilPrice, przedstawiciele marynarki wojennej KSRR za pośrednictwem irańskich mediów oświadczyli, że gazowiec wyłączył systemy pozycjonowania i próbował skorzystać z nieautoryzowanej trasy, która, jak twierdzą, została wyznaczona przez USA i Izrael. W materiale nie przedstawiono niezależnego potwierdzenia tych informacji.

Centrum kontroli ruchu statków KSRR w Cieśninie Ormuz oświadczyło, że statki, które według irańskiej wersji naruszają jego zasady żeglugi i wybierają nieautoryzowane trasy przeprawy, ryzykują natrafienie na miny morskie. Irańscy wojskowi również nazwali takie trasy nielegalnymi.

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Wcześniejsze doniesienia o tankowcach

Dzień wcześniej KSRR poinformował o eksplozjach na dwóch tankowcach, które rzekomo wpadły na miny u południowych i wschodnich wybrzeży Cieśniny Ormuz. W oświadczeniu KSRR, rozpowszechnionym przez irańską państwową agencję IRNA, mowa była o pożarach w maszynowniach statków.

Wcześniej w tym tygodniu Teheran informował również, że kolejne trzy tankowce zapaliły się po zderzeniu z minami. OilPrice zaznacza, że podobne oświadczenia Iranu dotyczące statków, które Teheran oskarża o naruszanie warunków żeglugi przez cieśninę, pojawiają się w ostatnich tygodniach niemal codziennie.

Po nowych doniesieniach o incydentach z tankowcami w Cieśninie Ormuz ceny ropy wzrosły na początku czwartkowego handlu w Azji. Publikacja wiąże również ruch notowań z informacją o ataku jemeńskich Huti na rafinerię ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej.

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