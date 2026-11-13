Marynarka wojenna irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczyła, że tankowiec ze skroplonym gazem ziemnym uderzył w minę morską i doznał eksplozji w Cieśninie Ormuz. Według irańskich wojskowych statek poruszał się „nieautoryzowaną i niebezpieczną trasą”.

Oświadczenie irańskich wojskowych

Jak informuje Cyprus Mail, powołując się na irańskie media państwowe, do incydentu doszło w piątek. W momencie publikacji nie podano szczegółów dotyczących samego tankowca.

W czwartek irańskie media informowały również, że cztery tankowce z ropą doznały eksplozji w cieśninie ważnej dla światowej żeglugi. Twierdziły, że jednostki zignorowały ostrzeżenia i wpłynęły na obszary, które Teheran uważa za ograniczone dla żeglugi.

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Ataki na statki

Według Waszyngtońskiego Instytutu Polityki Bliskowschodniej w pierwszych 10 dniach listopada zaatakowano co najmniej 10 statków. W październiku odnotowano 37 ataków — najwięcej w ciągu miesiąca od początku konfliktu pod koniec lutego.

W materiale zaznaczono również, że tankowce nadal są atakowane w cieśninie, choć ruch żeglugowy tam się odradza. Oczekiwania dotyczące deeskalacji wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi znalazły odzwierciedlenie w spadku cen ropy.

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