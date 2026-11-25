Siły morskie irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczyły, że dwa tankowce naftowe weszły na miny morskie w Cieśninie Ormuz w środę rano. Według strony irańskiej statki próbowały przepłynąć trasami, które Teheran uważa za nieautoryzowane.

Jak informuje OilPrice, w oświadczeniu marynarki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, rozpowszechnionym przez irańską agencję IRNA, stwierdzono, że tankowce weszły na miny u południowych i wschodnich wybrzeży Cieśniny Ormuz. Według wersji Korpusu po eksplozjach w maszynowniach obu statków wybuchły pożary.

Oświadczenie marynarki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej

Irańscy wojskowi twierdzą, że tankowce rzekomo próbowały potajemnie przepłynąć przez cieśninę „fałszywą trasą”. Marynarka Korpusu ostrzegła również załogi statków wyłączających systemy nawigacyjne i pozycjonowania przed ryzykiem wejścia na miny.

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Wcześniej w tym tygodniu Iran informował o kolejnych trzech tankowcach, które, według jego wersji, zapaliły się po wejściu na miny morskie. Strona irańska wiązała te przypadki z naruszeniem instrukcji centrum kontroli ruchu marynarki Korpusu w Cieśninie Ormuz.

Ruch ropy przez cieśninę

Według publikacji informacje Iranu o incydentach z tankowcami, którym Teheran zarzuca nieprzestrzeganie ustanowionych przez niego zasad żeglugi, pojawiają się w ostatnich tygodniach niemal codziennie. Bloomberg, na który powołuje się OilPrice, odnotował w październiku największą liczbę ataków od początku wojny Iranu pod koniec lutego; w listopadzie trwały one niemal każdego dnia.

W ostatnich dniach zmniejszyła się ilość ropy przepływającej przez Cieśninę Ormuz. Jednocześnie materiał wskazuje, że nie jest jasne, czy wiąże się to wyłącznie z częstszymi atakami na tankowce.

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