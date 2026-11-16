Siły morskie irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczyły, że przechwyciły amerykańskiego drona wojskowego na południe od wyspy Keszm w Cieśninie Ormuz i zmusiły go do nieuszkodzonego lądowania. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na oświadczenie irańskiej formacji.

Oświadczenie o operacji walki elektronicznej

Według strony irańskiej chodzi o drona MQM-170, który przechwycono rankiem 16 listopada podczas operacji z użyciem środków walki elektronicznej. KSR twierdzi, że bezzałogowiec próbował wykryć i zidentyfikować irańskie systemy obrony powietrznej i walki elektronicznej.

Irańscy wojskowi oświadczyli również, że przejęli kontrolę nad systemem naprowadzania aparatu i zmusili go do lądowania bez uszkodzeń.

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Wcześniejsze twierdzenia Iranu

Marynarka KSR nazwała tego drona czwartym aparatem tego typu, który według jej twierdzeń przechwyciło jej dowództwo walki elektronicznej i dronów. Formacja oświadczyła również, że siły obrony powietrznej KSR miały rzekomo zestrzelić osiem dronów w stanie nieuszkodzonym w rejonie Cieśniny Ormuz.

Iran twierdzi, że wcześniej przechwytywał, niszczył lub unieszkodliwiał inne amerykańskie drony, w tym MQ-9, MQ-1 oraz uderzeniowe Lucas. USA nie skomentowały nowego oświadczenia. Na początku listopada KSR informował już o użyciu środków walki elektronicznej przeciwko MQM-170 w pobliżu Keszm, a amerykańscy wojskowi odrzucali wcześniejsze irańskie twierdzenie o przechwyceniu bezzałogowca.

Keszm to największa wyspa Iranu, położona w pobliżu północnych podejść do Cieśniny Ormuz, przez którą przebiegają trasy dostaw ropy i gazu z krajów Zatoki Perskiej na rynki międzynarodowe.

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