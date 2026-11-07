Irańska armia oświadczyła, że siły obrony powietrznej zestrzeliły amerykański bezzałogowiec MQ-9 nad wyspą Keszm na południu Iranu. Anadolu Agency poinformowała o tym 7 listopada.

Oświadczenie irańskiej armii

Według departamentu public relations irańskiej armii bezzałogowiec został trafiony i zniszczony przy użyciu „zaawansowanych systemów” wchodzących w skład zintegrowanej sieci obrony powietrznej. Irańska agencja Tasnim rozpowszechniła odpowiednie oświadczenie wojskowych.

W oświadczeniu armii statek powietrzny nazwano należącym do „amerykańskiego wroga-najeźdźcy”, a siły zbrojne USA określono jako „terrorystyczną armię”. Strona amerykańska nie skomentowała twierdzeń Teheranu.

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Położenie wyspy

Keszm jest największą wyspą Iranu, położoną w prowincji Hormozgan w pobliżu północnych podejść do Cieśniny Ormuz. Cieśnina ta łączy Zatokę Perską z Zatoką Omańską.

Iran już wcześniej informował o przechwytywaniu amerykańskich bezzałogowców nad Keszm i przyległymi wodami w warunkach napięcia militarnego z Waszyngtonem. Według Anadolu Agency napięcie to nasiliło się po rozpoczęciu 28 lutego amerykańsko-izraelskiej ofensywy przeciwko Iranowi.

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