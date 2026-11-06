Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu oświadczył, że unieszkodliwił dwa amerykańskie drony rozpoznawcze MQM-170 nad wyspą Keszm w Cieśninie Ormuz. Według Anadolu Agency, które powołuje się na irańską państwową agencję IRNA, drony wyłączono z użyciem środków walki elektronicznej.

Oświadczenie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej

W dwóch oddzielnych oświadczeniach Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej twierdzi, że jego siły lotniczo-kosmiczne zastosowały zaawansowane systemy walki elektronicznej, aby unieszkodliwić drony nad wyspą. Irańskie wojsko nazwało te maszyny amerykańskimi dronami rozpoznawczymi MQM-170.

W oświadczeniach nie podano innych szczegółów dotyczących tych incydentów. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył również, że po tym liczba MQM-170, o których unieszkodliwieniu informował Iran, miała rzekomo wzrosnąć do sześciu.

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Wcześniejsze twierdzenia

Wcześniej Iran twierdził, że unieszkodliwił cztery amerykańskie drony MQM-170 w rejonie Cieśniny Ormuz. Nowe twierdzenia padły w czasie trwających napięć wojskowych między Teheranem a Waszyngtonem.

W materiale Anadolu Agency zaznaczono, że napięcia utrzymują się po ofensywie USA i Izraela przeciwko Iranowi, która rozpoczęła się 28 lutego.

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