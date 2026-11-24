Irańska armia oświadczyła, że zestrzeliła dwa amerykańskie bezzałogowce na niebie nad regionem Zatoki Perskiej w pobliżu Cieśniny Ormuz. Chodzi o drony Lucas i MQ-9, które według Teheranu zostały trafione przez zintegrowany system obrony powietrznej kraju.

Oświadczenie irańskiej armii

Jak informuje Anadolu Agency, departament public relations irańskiej armii rozpowszechnił oświadczenie za pośrednictwem półoficjalnej agencji Tasnim. Stwierdzono w nim, że dron Lucas został zniszczony na zachód od Cieśniny Ormuz przez irańskie siły obrony powietrznej.

Inny bezzałogowiec — MQ-9 — miał zostać trafiony i zniszczony na niebie na wschód od cieśniny. Amerykańscy urzędnicy do czasu publikacji nie komentowali tych twierdzeń.

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Napięcia w regionie

Według agencji napięcia w regionie nasiliły się po rozpoczęciu pod koniec lutego wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi. Teheran odpowiedział atakami na Izrael i amerykańskie obiekty wojskowe w regionie.

W czerwcu Waszyngton i Teheran podpisały porozumienie ramowe w sprawie zaprzestania działań wojennych i rozpoczęły negocjacje. Później utknęły one w martwym punkcie z powodu różnic dotyczących gwarancji bezpiecznej i swobodnej żeglugi przez Cieśninę Ormuz. Od lipca działania wojenne między stronami okresowo wznawiały się.

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