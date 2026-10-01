W Iranie wysokiej rangi urzędnik ds. bezpieczeństwa oświadczył, że Teheran może uznać amerykańskie obiekty polityczne oraz infrastrukturę państw, które wezmą udział w nowej wojnie przeciwko Iranowi, za legalne cele. 21 października poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na półoficjalną agencję Fars.

Warunki wskazane przez Teheran

Według urzędnika takie podejście może zostać zastosowane w przypadku konfliktu na dużą skalę, podczas którego zostaną zabici irańscy urzędnicy lub zginą cywile. Twierdził również, że Iran wydał odpowiednie instrukcje różnym jednostkom operacyjnym.

Przedstawiciel Teheranu oświadczył, że Iran oczekuje nowego ataku ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela oraz uważa sygnały dyplomatyczne Waszyngtonu za niewiarygodne. Jego zdaniem takie postrzeganie nasiliło się po wypowiedziach sekretarza stanu USA Marco Rubio w Atenach, które w Iranie odebrano jako historyczne i cywilizacyjne uzasadnienie wojny USA przeciwko temu krajowi.

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Napięcia wokół Cieśniny Ormuz

Urzędnik oświadczył również, że Teheran już uważa się za będący w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Gospodarczą i morską blokadę ze strony Waszyngtonu, a także ograniczenia irańskiej przestrzeni powietrznej, nazwał kontynuacją agresji wojskowej, która, jak powiedział, rozpoczęła się 28 lutego.

Dodał, że presja ze strony różnych grup irańskiego społeczeństwa skłania władze do zdecydowanych działań mających przełamać blokadę, co Teheran uważa za prawo do samoobrony. Oświadczenie padło w obliczu napięć między Iranem a Stanami Zjednoczonymi dotyczących blokady morskiej i ograniczeń ruchu statków przez Cieśninę Ormuz.

Anadolu Agency poinformowała również, że izraelskie media wcześniej pisały o locie dziesiątek izraelskich myśliwców w pobliżu granicy z Iranem. Amerykańskie źródła przypuszczały, że operacja mogła mieć na celu sprowokowanie reakcji Iranu.

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