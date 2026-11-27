Marynarka Wojenna Iranu oświadczyła, że odzyskała dwa irańskie tankowce naftowe, które według Teheranu wcześniej zostały zajęte przez amerykańskie wojsko. Poinformowała o tym agencja Anadolu, powołując się na półoficjalną agencję Fars.

Oświadczenie dowódcy marynarki wojennej

Dowódca Marynarki Wojennej Iranu Shahram Irani twierdzi, że amerykańskie wojsko ukradło dwa irańskie tankowce naftowe. Jak powiedział, irańskie siły weszły na pokład statków, gdy ich załogi spały, i zdołały odzyskać tankowce.

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Oskarżenia dotyczące Cieśniny Ormuz

Teheran oświadczył również, że siły USA rzekomo pobierają opłaty od armatorów w zamian za bezpieczne przejście przez Cieśninę Ormuz. Strona irańska twierdzi, że gdy statki stają się celem ataków, USA tego nie uznają i nie zwracają pieniędzy. Amerykańscy urzędnicy nie skomentowali od razu tych oświadczeń.

Napięcia w regionie

Według agencji napięcia na Bliskim Wschodzie utrzymują się od początku wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi 28 lutego. Memorandum o porozumieniu zawarte przy pośrednictwie Pakistanu 18 czerwca utknęło w martwym punkcie z powodu różnic dotyczących żeglugi w Cieśninie Ormuz. Pomimo wysiłków dyplomatycznych starcia zbrojne okresowo wznawiały się od lipca.

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