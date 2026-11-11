Irańska armia oświadczyła, że rankiem 11 listopada tankowiec naftowy uderzył w minę morską i zapalił się we wschodniej części Cieśniny Ormuz. Oświadczenie irańskich sił morskich podała telewizja państwowa.

Oświadczenie irańskich wojskowych

Według marynarki wojennej armii Iranu statek był tankowcem-naruszycielem i znajdował się w niebezpiecznej strefie zakazanej. O oświadczeniu wojskowych poinformował The Hindu.

W ostatnich tygodniach Teheran wielokrotnie informował o pożarach na statkach w cieśninie, często wyjaśniając je zderzeniami z minami. Dzień wcześniej Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że w Cieśninie Ormuz zapaliły się kolejne trzy tankowce naftowe.

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Ograniczenia żeglugi

Po rozpoczęciu wojny na Bliskim Wschodzie pod koniec lutego Teheran znacząco ograniczył ruch statków przez Cieśninę Ormuz i wymaga korzystania z tras dozwolonych przez Republikę Islamską. W odpowiedzi Stany Zjednoczone wprowadziły morską blokadę irańskich portów i pomagają tankowcom przepływać przez cieśninę, przez którą zwykle transportuje się około jednej piątej światowej ilości ropy.

Amerykańskie wojsko niedawno oświadczyło, że wszystkie miny zostały usunięte z cieśniny. W ubiegłym miesiącu Centralne Dowództwo USA poinformowało, że od lata pomogło państwom Zatoki Perskiej wyeksportować przez Cieśninę Ormuz 1,5 miliarda baryłek ropy.

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