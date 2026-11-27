W Iranie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że jego system obrony powietrznej oddał strzały ostrzegawcze w pobliżu amerykańskiego myśliwca F-16 koło wyspy Hengam. Według strony irańskiej samolot następnie gwałtownie zmienił manewr i oddalił się.

Oświadczenie irańskich wojskowych

Jak informuje Anadolu Agency, w oświadczeniu rozpowszechnionym przez państwową telewizję IRIB Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej twierdzi, że myśliwiec F-16 zbliżył się do irańskiej przestrzeni powietrznej na południowy wschód od wyspy. Według wersji korpusu samolot eskortował statki i zapewniał im osłonę powietrzną; irańscy wojskowi określili te jednostki jako naruszające zasady morskie.

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Nawigacja w Cieśninie Ormuz

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że próby omijania zasad kontroli i zarządzania ruchem morskim w Cieśninie Ormuz są niedopuszczalne. Korpus zadeklarował również gotowość do „zdecydowanej obronnej” odpowiedzi w przypadku ponownych naruszeń ze strony amerykańskiego lotnictwa wojskowego.

Amerykańscy urzędnicy nie skomentowali natychmiast oświadczenia Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. W materiale zaznaczono, że memorandum o porozumieniu, podpisane 18 czerwca za pośrednictwem Pakistanu, znalazło się w impasie z powodu rozbieżności dotyczących nawigacji w Cieśninie Ormuz. Od lipca starcia wojskowe w regionie okresowo wznawiały się mimo wysiłków dyplomatycznych.

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